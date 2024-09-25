Asya borsaları karışık seyrederken Avrupa'da endeksler düşüşte

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.

Dün, PBoC Başkanı Pan Gongşıng, ters repo faizinde indirim, zorunlu karşılık oranlarının azaltılması ve mortgage faizlerinin düşürülmesini içeren adımları duyurmuştu.

Bugün ise PBoC 1 yıllık orta vadeli kredilerin faiz oranını yüzde 2,30'dan 2,00'ye düşürdüğünü açıkladı.

Analistler, Çin'in attığı ekonomiyi destekleme adımlarının hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda yardımcı olabileceğini belirterek, Çin ve Hong Kong'da pay piyasalarında risk iştahının artığını kaydetti.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün para politikasını belirlerken ülkedeki ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri dikkatle değerlendireceklerini, faizleri artırmakta aceleci davranmayacaklarını açıklamıştı.

Haberin Devamı

Japonya'daki makroekonomik verilerin ve para politikası kararlarının yakından takip edildiğini ifade eden analistler, ülkede parasal sıkılaşmanın bölgesel risk iştahını törpüleyebileceği görüşünde.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre temmuz ayında yıllık bazda yüzde 2,8 yükselen Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ağustosta yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Dolar/yen paritesi ise dün günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 143,23 seviyesinde tamamlarken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 143,4 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 37.910 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kaybı yaşadı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,1 kazançla 2.894 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artışla 19.136 puanda işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 kayıpla 84.806 puanda seyrediyor.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 518,9 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 azalışla 18.909 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8,272 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberin Devamı

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 33.793 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.576 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 azalışla 11.797 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklerin etkisiyle baskılanıyor.

Avrupa borsalarında yeni işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl sonuna kadar atacağı adımların büyüklüğüne yönelik belirsizlikler devam ediyor.

Analistler, bölge genelinde resesyon endişeleri varlığını koruduğunu kaydederek, ECB'nin resesyon ihtimalini azaltmak için gevşeme döngüsünü büyük adımlarla sürdürebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde 85,4 puana gerileyerek, düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Öte yandan, Macaristan Merkez Bankası, dün politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 6,50'ye düşürdü.

Bugün ise Çek Cumhuriyeti Merkez Bankasının politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,75 seviyesinden yüzde 4,50 seviyesine çekmesi bekleniyor.

ECB yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağında yer almaya devam ederken, Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve ECB yönetim kurulu üyesi Klaas Knot, ECB'nin 2025'in ilk yarısına kadar faizleri kademeli olarak düşürmesinin muhtemel olduğunu belirterek, "Faizlerin çok düşük seviyelere dönme ihtimali yok, muhtemelen yüzde 2-3 aralığında kalacak." dedi.

Haberin Devamı

Günün geri kalanında ABD'de haftalık mortgage başvurularıyla yeni konut satışları takip edilecek.