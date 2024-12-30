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Asya borsaları karışık seyirde

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#Borsa#Asya#Big Para
Asya borsaları karışık seyirde
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 10:18

Asya piyasalarında, yılın son iki işlem gününe karışık bir seyirle girilirken, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın 20 Ocak'ta görevi devralmasıyla başlayacak yeni döneme ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

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Asya tarafında yılın son günlerinde, ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ekonomi ve ticaret politikaları bölgedeki ülkelerin odağında kalmayı sürdürüyor

Trump'ın ilk döneminde şiddetli bir ticaret savaşına tutuştuğu Çin, yeni dönemde de ABD'nin 47. başkanının ilk sıradaki hedefleri arasında yer alırken, ülke ekonomisinin halihazırda deflasyon riskiyle mücadele etmesi risk algısının daha da güçlenmesine neden oluyor.

Öte yandan, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda geçen hafta yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BoJ'u faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir. Bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

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Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında 49,6 oldu.

Güney Kore'de 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturmada Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol için tutuklama talep edildiği bildirilirken, siyasal belirsizliklerin etkisiyle risk algısı yüksek kalmayı sürdürüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle 39.849 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 azalışla 2.399 puan seviyesinden günü tamamladı.

Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 20.113, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.405, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,5 değer kazancıyla 79.055 puandan işlem görüyor.

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#Borsa#Asya#Big Para

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