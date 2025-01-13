Asya borsaları düşüşte

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Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişeler risk algısının yüksek seyretmesine neden oluyor.

Başta Çin olmak üzere bölge ekonomilerinde, gelecek hafta göreve başlayacak yeni ABD yönetimi öncesinde risk algısı yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bugün açıklamalarda bulunan Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng, tüketimi teşvik etmeye daha çok önem verilmesi gerektiğini işaret ederek, "Makroekonomik politikanın önceliği daha fazla yatırımı teşvik etmekten, hem tüketimi hem de yatırımı teşvik etmeye, tüketime daha fazla önem vermeye kaydırılmalıdır." dedi.

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Çin'in tüketimi artırmak için vatandaşların gelirini ve tüketicilere yönelik sübvansiyon desteğinin artırılabileceğini ifade eden Pan, sosyal güvenliği iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de aralık ayına ilişkin dış ticaret fazlası 104,8 milyar dolarla beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, gelecek hafta ABD'de göreve başlayacak Trump'ın açıklayacağını söylediği ek gümrük vergileri öncesinde kaydedilen yüksek dış ticaret fazlalarının gelecek dönemlerde azalabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Japonya'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüşle 2.516 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle 18.843 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.150 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 76.781 puan seviyesinde bulunuyor.