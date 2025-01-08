×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

Asya borsaları düşüşte

Güncelleme Tarihi:

#Güney Kore#Asya#Big Para
Asya borsaları düşüşte
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 10:08

Asya borsalarında Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izleniyor.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın dünkü açıklamalarının ardından negatif seyrediyor.

Enflasyon ve resesyon ikilemi fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, Trump'ın, başkanlığında atacağı adımlara ilişkin açıklamaları da piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecinin uzayacağına yönelik beklentilerin güç kazanmasıyla ABD'de etkili olan satış baskısı Asya tarafına da taşındı.

Çin hükümetinin ekonomiyi canlandırmaya yönelik politikalarının başarılı olup olmayacağına yönelik endişeler de bölgedeki risk algısını destekliyor.

Zayıf iç taleple mücadele eden Çin'de yeni gelecek ABD yönetiminin atması beklenen ticari tarife adımları da ekonominin ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Haberin Devamı

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da aralık ayına ilişkin hanehalkı güveni 36,2 ile beklentileri karşılamadı.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 39.970 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 artışla 2.521 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 kayıpla 19.250 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 azalışla 77.633 puanda işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 3.228 puan seviyesinde bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güney Kore#Asya#Big Para

BAKMADAN GEÇME!