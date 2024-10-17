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Asya borsaları Çin etkisi ile negatif seyirde

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#Asya#Çin#Borsa
Asya borsaları Çin etkisi ile negatif seyirde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2024 10:14

Çin hükümetinin emlak sektörü alanında açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması ile Asya borsaları Güney Kore hariç satıcılı bir seyir izledi.

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Küresel piyasalar, başta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı olmak üzere bugün açıklanacak yoğun veri gündeminin öncesinde karışık bir seyir izlerken, Asya tarafında yeni işlem gününde Güney Kore hariç satıcılı bir seyir öne çıkıyor.

Çin hükümetinin emlak sektörü alanında açıkladığı teşvik paketinin beklentileri karşılayamaması sonrası Çin'de piyasalar kazançlarını geri verdi.

Ülkede bugün açıklanan emlak sektörüne ilişkin teşvik paketine göre, hükümet gayrimenkul sektöründeki düşüşü durdurmak amacıyla şartları sağlayan şirketler için olan kredi kotasını 4 trilyon yuana yükseltti.

Analistler, Çin'de süregelen emlak sektöründeki sorunlar için açıklanan teşvik paketinin olumlu etkisi olacağını ancak söz konusu teşvikin sektör beklentilerini karşılamadığını belirtti.

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Japonya'da açıklanan verilere göre, eylül ayına ilişkin dış ticaret açığı 294,3 milyar yen ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşüşle 38.945 puandan kapandı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.613 puanda bulunurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düşüşle 3,189 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 azalışla 20.270 puandan ve Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,6 düşüşle 81.025 puandan işlem görüyor.

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#Asya#Çin#Borsa

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