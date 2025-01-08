Aralık ayının kazandıranı BİST oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %6,68, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %3,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %2,61 ve Amerikan Doları %1,21 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,29 ve külçe altın %1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %2,43, DİBS %1,97 ve Amerikan Doları %0,57 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Euro %0,91 ve külçe altın %2,08 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK REEL GETİRİ ORANLARI

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Mevduat faizi (brüt), üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %8,97, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,78 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARININ ÜÇ AYLIK REEL GETİRİ ORANLARI

Altı aylık değerlendirmeye göre mevduat faizi (brüt); Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,72, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,60 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,65, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,90 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise %7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %6,12 ve BIST 100 endeksi %0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %6,43, DİBS %7,52 ve Euro %10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %5,53, BIST 100 endeksi %10,85, Amerikan Doları %16,71, DİBS %17,68 ve Euro %20,09 ve oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.