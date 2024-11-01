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Apple'ın gelirlerinde artış yaşandı

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#Apple#Gelir#Bilanço
Appleın gelirlerinde artış yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 06:56

ABD'nin teknoloji devlerinden Apple'ın geliri, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 6 artış kaydetti.

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Mali takvimde temmuz-eylül dönemini dördüncü çeyrek olarak kabul eden Apple, bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geliri bu dönemde yıllık yüzde 6 artışla 94,9 milyar dolara yükseldi. Apple, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 89,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

Apple'ın geliri söz konusu dönemde piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Şirketin net karı ise aynı dönemde yüzde 35,8 azalarak 14,7 milyar dolara geriledi. Firma, geçen yılın aynı döneminde 22,9 milyar dolar kar açıklamıştı.

Apple'ın hisse başına karı da bu dönemde 1,47 dolardan 97 sente indi.

Bu dönemde Apple'ın karında yaşanan düşüşte, şirketi İrlanda'ya 14 milyar dolardan fazla vergi ödemeye zorlayan Avrupa'daki yargı kararı etkili oldu.

İPHONE, İPAD VE MAC SATIŞLARI ARTTI

Bu dönemde Apple'ın iPhone, Mac ve iPad satışlarında artış kaydedildi.

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iPhone satışlarının tutarı, temmuz-eylül döneminde yıllık yüzde 5,5 artışla 46,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde iPad satışları yüzde 7,9 artarak 6,9 milyar dolara, Mac satışları yüzde 1,7 artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

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#Apple#Gelir#Bilanço

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