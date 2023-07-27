AMB faizi 3,75'e yükseltti | Piyasa Haberleri

Avrupa Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırarak yüzde 3,75'e yükseltti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında mevduat faizini 25 baz puan daha artırarak tarihi bir seviyeye yükseltti ve kötüleşen ekonomik koşullarda enflasyonu düşürmek için daha fazla artışa ihtiyaç olup olmayacağı konusunda seçeneklerini açık tuttu. Bununla birlikte faizlerin yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceği" yönündeki yönlendirmeye bu toplantı sonrasındaki bildiride yer vermedi.

Art arda dokuzuncu kez yapılan artışla, ECB'nin bankaların mevduatlarına ödediği faiz oranı yüzde 3.50'den 3.75'e çıkarıldı. Bu, euro banknot ve madeni paraların henüz tedavüle girmediği 2000 yılından bu yana görülen en yüksek oran.

ECB, Yönetim Konseyi toplantısı sonrasındaki açıklamasında daha fazla artışa dair net bir ipucu çıkarmadı. ECB, "Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır" dedi. Haziran ayındaki açıklamasında ECB, faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelere "getirileceğini" söylemişti, bu da daha fazla artış anlamına geliyordu.

ECB politika toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyle:

Enflasyon düşmeye devam ediyor ancak hala çok uzun süre çok yüksek kalması bekleniyor. Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır.

Bu nedenle bugün ECB'nin üç temel faiz oranını 25 baz puan artırma kararı almıştır.

Bugünkü faiz artışı, Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümüne, enflasyonun temel dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesini yansıtmaktadır.

Son toplantıdan bu yana yaşanan gelişmeler, enflasyonun yılın geri kalanında daha da düşeceği ancak uzun bir süre hedefin üzerinde kalacağı beklentisini desteklemektedir.

Bazı ölçütlerde gevşeme işaretleri görülmekle birlikte, enflasyonun ana eğilimi genel olarak yüksek seyretmektedir. Geçmişteki faiz artışları güçlü bir şekilde aktarılmaya devam ediyor: finansman koşulları yeniden sıkılaştı ve enflasyonu hedefe geri getirmede önemli bir faktör olan talebi giderek daha fazla azaltıyor.

Yönetim Konseyi'nin gelecekteki kararları, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefe zamanında geri dönmesini sağlamak için gerekli olduğu sürece ECB'nin temel faiz oranlarının yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacaktır.

Yönetim Konseyi, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecektir.

Özellikle, faiz oranı kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin değerlendirmesine dayanmaya devam edecektir.

Yönetim Konseyi ayrıca asgari rezervlerin ücretlendirilmesini %0 olarak belirlemeye karar vermiştir.

Bu karar, para politikası duruşu üzerindeki mevcut kontrol derecesini koruyarak ve faiz oranı kararlarının para piyasalarına tam geçişini sağlayarak para politikasının etkinliğini koruyacaktır.

Aynı zamanda, uygun duruşu uygulamak için rezervlere ödenmesi gereken toplam faiz miktarını azaltarak para politikasının etkinliğini artıracaktır.

Varlık alım programı (APP) ve pandemik acil alım programı (PEPP) Eurosystem artık vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerini yeniden yatırmadığından, APP portföyü ölçülü ve öngörülebilir bir hızda azalmaktadır.

PEPP ile ilgili olarak, Yönetim Konseyi, program kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerini en azından 2024 sonuna kadar yeniden yatırmayı planlamaktadır.

Her halükarda, KEP portföyünün gelecekteki geri dönüşü, uygun para politikası duruşu ile etkileşimden kaçınacak şekilde yönetilecektir.

Yönetim Konseyi, salgınla ilgili para politikası aktarım mekanizmasına yönelik risklere karşı koymak amacıyla, KEP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir.

Refinansman operasyonları Bankalar hedeflenen uzun vadeli refinansman operasyonları kapsamında ödünç aldıkları tutarları geri ödedikçe, Yönetim Konseyi hedeflenen borç verme operasyonlarının ve devam eden geri ödemelerin para politikası duruşuna nasıl katkıda bulunduğunu düzenli olarak değerlendirecektir"

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