Altını solladı! En çok o kazandırdı | Piyasa Haberleri

Mayıs ayında yatırım araçlarının performanslarına baktığımızda dolar yüzde 1, Euro yüzde 2.8, altın fiyatları ise yüzde 7.1 oranında kazandırırken; başka bir yatırım cephesi tüm bu geleneksel yatırım araçlarını solladı.

Mayıs ayının üçüncü haftasını sakin tamamlamaya hazırlanan yatırım araçlarının mayıs ayı performanslarına baktığımızda; dolar kuru en kalender cephe olarak önümüze çıkarak TL karşısında yüzde 1 yükseliş kaydetti. Euro fiyatları, TL karşısında primli yükseliş sağlarken, altın fiyatları ise yüzde 7.1 değer kazancıyla öne çıktı.

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Ancak, altın fiyatları yaşanan bu değer kazancına rağmen, mayıs ayının en fazla getiri sağlayan yatırım aracı olamadı. Borsa İstanbul'a sektör bazında bakarsak, mayıs ayında Bankacılık Endeksi güçlü iskontonun getirdiği fiyat avantajıyla yüzde 8.8 değer artışına imza attı.

Peki, 2021 yılının zirve yarışında geleneksel yatırım araçları arasında hangi yatırım aracı önde... Detaylar videomuzda...

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