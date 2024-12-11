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Alphabet hisselerine çip dopingi

Güncelleme Tarihi:

#Alphabet#Google#Hisse
Alphabet hisselerine çip dopingi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:23

Google yeni kuantum hesaplama çipini tanıttı, Alphabet hisseleri yüzde 6 yükseldi.

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Teknoloji devi Google, "büyük bir atılım" olduğunu ve pratik kuantum hesaplamayı gerçeğe yaklaştırabileceğini söylediği yeni son teknoloji kuantum hesaplama çipini tanıttı.

Google Quantum AI kurucusu Hartmut Neven'e göre, "Willow" adı verilen özel bir çip, önde gelen süper bilgisayarların 10 septilyon yılda tamamlayacağı işi dakikalar içinde yapıyor.

Neven gazetecilere brifing verirken zaman aralığı için "Yazıldığında bu 25 sıfırlı bir 1'dir" dedi. . Google CEO'su Sundar Pichai X'te yaptığı açıklamada, "Willow'u ilaç keşfi, füzyon enerjisi, pil tasarımı ve daha fazlası gibi alanlarda pratik uygulamaları olan kullanışlı bir kuantum bilgisayar oluşturma yolculuğumuzda önemli bir adım olarak görüyoruz" dedi.

Neven ve ekibinin üyelerine göre, bu zorlukların üstesinden gelebilecek bir kuantum bilgisayara daha yıllar var ama Willow bu yönde atılmış önemli bir adım.

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Alphabet hisseleri Salı günü, şirketin en son kuantum bilişim çipini "çığır açıcı" olarak selamlamasından bir gün sonra %5,94 yükseldi. Alhabet hisseleri günü 185,79 dolardan tamamladı.

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#Alphabet#Google#Hisse

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