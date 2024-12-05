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Airbus 2 bin kişiyi işten çıkarabilir

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#Airbus#İşten Çıkarma#Bigpara
Airbus 2 bin kişiyi işten çıkarabilir
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 06:59

Airbus'ın aldığı önlemler çoğu uzay bölümünde olmak üzere yaklaşık 2.000 kişinin işine mal olacak.

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Airbus SE, Ekim ayı ortasında duyurduğu işten çıkarmaların 2.043 kişiyle sonuçlanacağını ve bunların yarısından fazlasının zor durumdaki uzay sistemleri bölümünde gerçekleşeceğini söyledi.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, önlemler farklı ülke bölümleri arasında yayılacak ve Almanya 689 pozisyonla en büyük darbeyi alırken, onu Fransa'da 540 ve İngiltere'de 477 pozisyon izleyecek. Airbus, Uzay Sistemleri'nde yaklaşık 1.128 kişinin işini kaybedeceğini, bunu genel merkezde ve diğer operasyonlarda 618 kişilik azaltmanın izleyeceğini söyledi.

Avrupalı uçak üreticisi, SpaceX gibi daha çevik oyuncularla rekabet etmekte zorlanmasının ve bazı programlardan kaynaklanan masrafların artmasının ardından pozisyonlarını azaltıyor. Airbus'tan yapılan açıklamada, önlemlerin amacının sabit maliyet tabanını azaltmak olduğu ve etkilenen pozisyonların neredeyse tamamının “genel gider pozisyonları” olarak tanımlandığı belirtildi.

Airbus'ın Savunma ve Uzay bölümünün işgücünün yaklaşık yüzde 5'ine eşdeğer olduğunu söylediği kesintiler, Airbus'ın Ekim ayında öngördüğü 2.500 kadar azaltmadan biraz daha düşük.

Airbus Haziran ayında yaptığı açıklamada, geliştirme riskleri yaratan “karmaşık ve sofistike ürünleri” gerekçe göstererek bazı uzay programlarıyla ilgili olarak yaklaşık 900 milyon euro (946 milyon dolar) tutarında masraf yapacağını belirtmişti.

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#Airbus#İşten Çıkarma#Bigpara

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