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Adani batmayacak kadar büyük mü? Önemli açıklama geldi

Güncelleme Tarihi:

#Adani Group#Hindistan#ABD
Adani batmayacak kadar büyük mü Önemli açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:08

Adani Grubu'na yönelik rüşvet iddialarının ardından şirketin yükümlülüklerini ödeme noktasında yeterli naktinin olduğu belirtildi.

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Hindistan'ın Adani Grubu, kurucusu Gautam Adani'ye yönelik ABD rüşvet iddianamesinin holdingin hisse senetleri ve tahvillerinde satışları tetiklemesinin ardından alacaklılara güven vermeye çalışırken, borç yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli nakde sahip olduğunu söyledi.

Limandan enerjiye faaliyet gösteren holdingin Pazartesi günü yayınlanan Mart 2025'te sona eren mali yılın ilk altı ayına ilişkin raporunda, nakit bakiyelerinin önümüzdeki 28 ay için uzun vadeli borç geri ödemelerini aştığı, portföy düzeyinde nakit bakiyelerinin ise 6,33 milyar dolar olduğu belirtildi.

Rapora göre grup, otuz yılda inşa edilen 66 milyar dolarlık güçlü bir varlık tabanına sahip. Adani, brüt varlıklarının net borç oranının bir önceki yılın 2,63 katına kıyasla cari mali yılın ilk yarısında 2,7 katına yükseldiğini söyledi.

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Rapor, Adani Group'un geçen hafta ABD federal savcılarının Asya'nın en zengin ikinci adamı ve diğerlerini güneş enerjisi sözleşmeleriyle ilgili 250 milyon dolarlık bir rüşvet planını yürütmekle suçlayan şok iddianamesinin etkilerini yönetmeye yönelik ilk önemli girişimi oldu. İddianame, bir noktada grubun piyasa değerinden neredeyse 27 milyar dolar sildi, dolar tahvillerinde düşüşe neden oldu ve kuruluşlarından birini 600 milyon dolarlık bir tahvil arzını iptal etmeye zorladı.

Grup iddiaları temelsiz bularak reddetti ve mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağını söyledi. Üst düzey bir yönetici Cumartesi günü yaptığı açıklamada, grubun ABD'nin iddialarına yasal zeminin detaylı bir incelemesinin ardından yanıt vereceğini söyledi.

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#Adani Group#Hindistan#ABD

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