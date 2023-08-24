Açıklanmasına saatler kaldı... Gözler Merkez Bankası'nda | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.

Merkez Bankası yeni faiz kararını vermek için bugün saat 14:00'da duyuru yayımlayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 8'inci kararını açıklayacak.

Merkez bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırmış ve yüzde 17,5'e yükseltmişti.

Enflasyonist sorunların önüne geçebilmek için kararlar alan Merkez Bankası'ndan 150-250 baz puan aralığında faiz artırması bekleniyor.

Merkez Bankası, dezenflasyon süreci görülene kadar parasal sıkılaştırmada kararlı olduğunu da vurgulamıştı.

Etiketler