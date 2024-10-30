ABD'den tahvil ihracı hazırlığı

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ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 125 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

4 Kasım'da 58 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 5 Kasım'da 42 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 6 Kasım'da 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli, toplamda 125 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 8,6 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.

Açıklamada, mevcut ihale büyüklüklerinin, mali görünümde olası değişiklikleri ele almak için yeterli olduğuna inanıldığı, mevcut öngörülen borçlanma ihtiyaçlarına göre en azından gelecek birkaç çeyrek için nominal kupon veya Değişken Faizli Tahvil (FRN) ihale büyüklüklerini artırma ihtiyacının öngörülmediği belirtildi.

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ABD Hazinesi geçen çeyrekte de 125 milyar dolarlık tahvil satışı gerçekleştirmişti.