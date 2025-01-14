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ABD'de teknoloji hisseleri geriledi

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#ABD#Borsa#Piyasa
ABDde teknoloji hisseleri geriledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 07:07

Wall Street'te büyük teknoloji hisselerindeki satışlar öne çıktı.

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ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentilerini sağlamlaştırırken, ekonominin güçlü büyümeye devam edeceğine işaret ederek Wall Street'te Dow Jones Sanayi Endeksi'ni yukarı taşıdı.

Faizlerin yüksek kalmaya devam edecek olması büyük teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratarak Nasdaq 100 Endeksi'ni yüzde 0,38 aşağı çekti. Endeks son 1 ayda yüzde 4,2 geriledi.

S&P 500 Endeksi de bir ara yüzde 0,9 düşürek 5 Kasım kapanışı seviyelerine kadar geriledi ancak günü yüzde 0,16 artışla 5836,22 puandan tamamlamayı başardı.

Dow Jones Sanayi Endeksi de günü yüzde 0,86 artışla 42297,12 puandan kapattı.

Piyasalarda gözler ABD'de bugün ve yarın açıklanacak enflasyon rakamlarında olacak Bugün ÜFE, yarın ise TÜFE verisi açıklanacak.

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Bu sabah vadeli endeksler artıdalar. S&P 500 yüzde 0,24, Nasdaq yüzde 0,38 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,13 yukarıda.

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#ABD#Borsa#Piyasa

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