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ABD'de enflasyon yine düştü

14.02.2023 - 16:48 | Son Güncelleme :
ABD'de enflasyon yine düştü | Piyasa Haberleri

Enflasyonla mücadele eden ABD ekonomisi başarıya her ay biraz daha yaklaşıyor. ABD'de tüketici fiyatları yıllık bazda üst üste 7 aydır düşüş gösteriyor.

ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Piyasa beklentisi fiyatlarda yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Böylece tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış yüzde 6,,4 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 6,5'ten yüzde 6,2'ye ineceği tahmininde bulunmuşlardı.

Tüketici fiyatları 2022 yılının Temmuz ayında yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü. Enflasyonda o tarihten bu yana düşüş yaşanıyor.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,6 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,3 ve yüzde 5,5 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,0 artarken, yıllık artış yüzde 8,7 oldu. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 artış yaşandı.


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