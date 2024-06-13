ABD verilerinin ardından Wall Street'te endeksler yükseldi | Piyasa Haberleri

ABD'deki Wall Street borsaları, yatırımcıların enflasyon baskılarının hafiflediğini gösteren daha fazla ekonomik veri almasının ardından yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,42 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,9 artış gösterdi. Dow Jones Sanayei Endeksi ise yatay seyir izliyor.

Mayıs ayı üretici fiyat endeksi bir önceki aya göre %0,2 düştü. Ekonomistler %0,1'lik bir artış bekliyordu. Bu rapor, hükümetin tüketici fiyat endeksinin geçen ay beklenenden daha az arttığını açıklamasından bir gün sonra geldi.

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