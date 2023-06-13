ABD TÜFE düşük geldi | Piyasa Haberleri

ABD'de Mayıs ayı TÜFE'si yüzde 0,1 oranında gerçekleşti.

Küresel piyasalar için önemli olan ABD enflasyon verisi açıklandı. Mayıs ayında ABD'de enflasyon aylık yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 4 oranında gerçekleşti.

Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4, yıllıkta ise yüzde 5,3 arttı. ABD Mayıs ayı TÜFE verisinin ardından euro, ABD doları karşısında 1,08218'i gördü, şu sıralarda 1,08168'den işlem görüyor.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında piyasa beklentilerine paralel gerçekleşerek, Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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