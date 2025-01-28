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ABD tarihinde bir ilk! Nvidia yıkıldı... Bir günde 600 milyar dolar kaybetti

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#Nvidia#Çip#Deepseek
ABD tarihinde bir ilk Nvidia yıkıldı... Bir günde 600 milyar dolar kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:34

Çinli DeepSeek nedeniyle en popüler çip üreticilerinden Nvidia tek günde piyasa değerinden neredeyse 600 milyar dolar kaybetti.

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Nvidia Pazartesi günü 600 milyar dolara yakın piyasa değeri kaybederek ABD tarihinde tek bir günde herhangi bir şirket için en büyük düşüşü yaşadı.

Nvidia'nın hisse senedi fiyatı yüzde 17 düşerek günü 118,58 dolardan tamamladı. Bu, Nvidia'nın Covid salgınının başlarından, 16 Mart 2020'den, bu yana piyasadaki en kötü günü oldu.

Nvidia hisselerindeki büyük kayıp dün Nasdaq'ta yüzde 3,1'lik bir düşüşe yol açtı. Bu düşüşte Broadcom hisselerinin yüzde 17 değer kaybetmesi ve şirketin piyasa değerinin 200 milyar dolar erimesi de rol oynadı. Trump'ın yapay zeka girişiminin ortaklarından Oracle da yüzde 14 değer kaybetti.

Gözden Kaçmasın Nvidia: DeepSeekin ilerlemesi için önemli sayıda çip gerekiyor Nvidia: DeepSeek'in ilerlemesi için önemli sayıda çip gerekiyor Haberi görüntüle

Satışlar, Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in küresel yapay zeka savaşında artan rekabet sunduğu endişeleriyle tetiklendi. Aralık ayı sonunda DeepSeek, Nvidia'nın H800 adı verilen düşük kapasiteli çiplerini kullanarak yalnızca iki ayda ve 6 milyon dolardan daha az bir sürede geliştirdiğini söylediği ücretsiz, açık kaynaklı bir büyük dil modelini tanıttı.

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Cantor'daki analistleri yayınladıkları bir raporda DeepSeek'in en son teknolojisinin piyasaya sürülmesinin "bilgi işlem talebine etkisi konusunda büyük endişeye ve dolayısıyla GPU'lara en yüksek harcamanın yapılacağı korkusuna" neden olduğunu yazdılar.

DİĞER DEVLER DE KAYBA UĞRADI

Google'ın ana şirketi 100 milyar dolar, Microsoft ise 7 milyar dolar kaybetti.

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#Nvidia#Çip#Deepseek

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