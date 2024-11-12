ABD seçimleri Elon Musk'a yaradı

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Donald Trump'ın geçen haftaki seçim zaferinden bu yana Tesla'nın %39'luk yükselişi Elon Musk'ın servetini yaklaşık 70 milyar dolar artırdı.

Trump'ın seçilmesine yardımcı olmak için en az 130 milyon dolar harcayan Elon Musk, piyasalar tarafından Trump'ın zaferinin en büyük kazananı olarak görülüyor.

Forbes'a göre Musk'ın net serveti 320 milyar dolara ulaşarak dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Oracle'ın kurucusu Larry Ellison'ın 90 milyar dolar önüne geçti.

Musk'ın yakın arkadaşı ve eski bir Tesla yönetim kurulu üyesi olan Ellison, Cumhuriyetçilerin önde gelen bağışçılarından biri. Ellison'ın sahip olduğu Oracle'ın hisseleri de Trump'ın zaferinden bu yana %10 arttı ve Ellison'ın net servetini yaklaşık 20 milyar dolar yükseltti.