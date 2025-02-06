ABD borsaları yükseldi

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S&P 500 endeksi yüzde 0,39 artışla 6.061,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 kazançla 19.692,33 puana çıktı.

ABD'de ekonomik veri gündemi ve şirket bilançoları yatırımcılar tarafından takip edilirken, güne düşüşle başlayan endeksler kapanışa doğru toparlanma gösterdi.

Ülkede açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ocakta 183 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin istihdamın özellikle hizmet sektöründe güçlü kalmaya devam ettiğini, imalat sektöründe ise zayıfladığını gösterdiğini ve bunun ekonomik büyüme ile enflasyon üzerindeki etkisine dair endişelere yol açtığını belirtti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise ocakta aylık bazda 1,2 puan azalışla 52,8'e indi. Piyasa beklentilerinin altında kalan endeks, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti.

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Ayrıca, S&P Global tarafından açıklanan hizmet sektörü PMI verisi ocakta 52,9'a revize edildi.

ABD'nin dış ticaret açığı da geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 24,7 artışla 98,4 milyar dolara çıkarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkenin dış ticaret açığı, 2024 genelinde ise önceki yıla kıyasla yüzde 17 artarak 918,4 milyar dolara yükseldi ve 1960'tan bu yana kaydedilen en büyük ikinci açık oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bu yıl daha fazla faiz indirimine sıcak baktığını ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife, göçmen ve düzenlemelerle ilgili politikalarının etkilerine dair belirsizliğe işaret etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de tarifelerin potansiyel enflasyonist etkisini görmezden gelmenin hata olacağı uyarısında bulundu. Goolsbee, bu yıl enflasyonun yükselmesi ya da düşürülmesinde kaydedilen ilerlemenin durması halinde Fed'in enflasyonun ekonominin aşırı ısınmasından mı yoksa tarifelerden mi kaynaklandığını anlamaya çalışmak gibi zor bir durumda kalacağını ifade etti.

Analistler, Trump'ın salı günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile tarifeler konusunda görüşmek için acelesi olmadığını söylemesinin ardından, tarife cephesinde yeni gelişmelere ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

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ABD'de devam eden bilanço sezonu da yatırımcıların odağında bulunurken, dün piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet ile AMD'nin hisselerindeki düşüş öne çıktı.

Geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirini yüzde 12 artıran Alphabet'in hisseleri, şirketin bulut gelirinin beklentileri karşılayamaması ve yapay zekaya yönelik harcamalarının endişelere yol açması sonrası yüzde 6,9 değer kaybetti.

AMD'nin hisseleri, şirketin geliri ve karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde piyasa beklentilerini aşmasına karşın veri merkezleri gelirinin beklentilerin altında kalmasıyla yüzde 6,3 düştü.

Uber'in hisseleri de şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına karşın bu yılın ilk çeyreğine dair gelir tahmininin piyasa beklentilerini karşılayamaması sonrası yüzde 7,6 düşüş kaydetti.

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Öte yandan, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise Çinli düzenleyicilerin App Store ücretlerini soruşturmaya hazırlandığına dair haberlerin ardından yüzde 0,1 geriledi.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri de Super Micro Computer'ın Nvidia'nın Blackwell platformuna sahip yapay zeka veri merkezinin tam üretime geçtiğini duyurmasının ardından yüzde 5,4 yükseldi.