ABD borsaları yükseldi

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S&P 500 endeksi yüzde 0,72 artışla 6.037,83 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,35 kazançla 19.654,02 puana yükseldi.

ABD'nin Meksika, Kanada ve Çin'e getirdiği ek tarifelerle artan küresel ticaret gerilimine ilişkin gelişmeler takip edilirken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ve Kanada'ya getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergilerini her iki ülkenin de sınır güvenliklerini artırmaya yönelik alacakları önlemlere karşılık durdurma kararı alırken, Çin, ABD'ye yönelik misilleme tarifeler açıkladı.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yüzde 10'luk ek tarifeye karşı Çin de ABD'den aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurdu. Söz konusu tarifelerin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

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Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını açıkladı. Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li teknoloji şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Analistler, Pekin yönetiminin Trump'ın tarifelerine verdiği yanıtı "sınırlı" olarak nitelendirirken, görüşmeleri başlatma ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında açık bir ticaret savaşını önleme girişimi olarak yorumladı.

Çin ve ABD liderlerinin ne zaman görüşeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile "uygun zamanda" görüşeceğini, acelesi olmadığını ifade etti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,51 seviyesine gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,9 düşüşle 107,8'e indi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin iyi bir konumda olduğunu ve Bankanın Trump yönetiminin politikalarına hızlı tepki vermesinin gerekmediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, geçen yıl aralıkta 7 milyon 600 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkedeki açık iş sayısı, aralıkta bir önceki aya kıyasla 556 bin azaldı.

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ABD'de fabrika siparişleri de geçen yıl aralıkta yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

​​​​​​​Kurumsal tarafta da ilaç şirketi Merck'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin gelir tahmininin beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 9,1 değer kaybetti.

PepsiCo'nun hisseleri de şirketin gelirinin geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin altında kalmasının etkisiyle yüzde 4,5 düştü.

Kozmetik şirketi Estee Lauder'in hisseleri, şirketin yeniden yapılandırma kapsamında çalışan sayısını 5 bin 800 ile 7 bin arasında azaltmayı planladığını açıklaması sonrası yüzde 16,1 değer kaybetti.

PayPal'ın hisseleri de finansal sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesine karşın yüzde 13,2 düştü.

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Veri analiz şirketi Palantir'in hisseleri ise şirketin finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşması sonrası yüzde 23,9 değer kazandı.