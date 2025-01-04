ABD borsaları yükseldi

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,8 artarak 42.732,13 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,26 artışla 5.942,47 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,77 kazançla 19.621,68 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ile bu ay görevi devralacak Donald Trump yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Analistler, Trump'ın önerdiği kurumsal vergileri düşürme, düzenlemeleri hafifletme, tarifeler getirme ve yasa dışı göçü engelleme gibi politikaların şirket karlarını artırabileceğini ve ekonomiyi canlandırabileceğini ancak belirli riskleri de beraberinde getirebileceğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), geçen ay 49,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

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Kurumsal tarafta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçtiğini bildirmesi sonrasında US Steel'in hisseleri yüzde 6,5 değer kaybetti.

ABD Kamu Sağlığı Dairesi Başkanı Vivek Murthy'nin alkol tüketiminden kaynaklanan kanser riski konusunda uyarıda bulunmasının ardından bazı alkollü içecek şirketlerinin hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Anheuser-Busch Inbev'in hisseleri yüzde 2, Diageo hisseleri de yaklaşık yüzde 4 geriledi.

ABD'li otomobil üreticileri Ford ile General Motors, 2019'dan bu yana en iyi yıllık ABD satışlarını bildirdi. Satış rakamlarının açıklanması sonrasında Ford'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde, General Motors'un hisseleri de yüzde 1'e yakın yükseldi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, ülke ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğunu, para politikası yaklaşımlarında sabırlı olabileceklerini belirtti.

Trump yönetiminin izleyebileceği politikaların etkisine ilişkin belirsizliğe rağmen, ABD ekonomisinin 2025'teki görünümünün olumlu olduğunu söyleyen Barkin, büyümeye yönelik yukarı yönlü riskin aşağı yönlü riskten daha fazla olduğunu anlattı.

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Barkin, Fed'in faiz hamlelerini etkileyebilecek değişkenlere işaret ederek, bu çerçevede biraz zaman geçmesi ve geleceğe dair daha fazla bilgi edinmenin en iyisi olacağını dile getirdi.