ABD borsaları rekor kırdı

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ABD hisse senetleri, yatırımcıların Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e karşı kazandığı zaferi sindirmesiyle Çarşamba günü rekor seviyelere yükseldi.

Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJI) yüzde 3,5 veya yaklaşık 1.500 puan artarak rekor bir kapanış yaptı ve 2022'den bu yana en iyi gününü kaydetti. Gösterge S&P 500 (GSPC) kabaca yüzde 2,5 artarak 5.900 seviyesini aşarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite (IXIC) yaklaşık yüzde 2,9 yükselerek yeni bir rekor kırdı.

10 yıllık Hazine bonosu (TNX) ise 13 baz puan artışla yüzde 4,43'e yükseldi. Bitcoin (BTC-USD), dolardaki (DX-Y) artışla birlikte rekor bir seviyeye yükseldi.

Trump'ın politikaları, bazı uzmanlar tarafından finans sektörü için daha olumlu olarak görüldü ve Çarşamba günkü açılıştan önce bölgesel bankalarda büyük bir ralliyi teşvik etti. S&P Regional Banking ETF (KRE) yüzde 11'den fazla arttı.

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Bu arada, bazı bölgesel bankaları içeren küçük sermayeli Russell 2000 (RUT) yüzde 5'ten fazla yükseldi.

TESLA YÜZDE 14'TEN FAZLA YÜKSELDİ

Bireysel hareketlerde Tesla (TSLA) hissesi yüzde 14'ten fazla arttı. Elektrikli araç üreticisinin CEO'su Elon Musk, Trump kampanyasına alenen destek verdi ve büyük bağışlarda bulundu.

FED'İN FAİZ KARARI BUGÜN

Federal Rezerv Açık Piyasa Komitesi, iki günlük faiz politikası toplantısına Çarşamba günü başladı. Yatırımcılar, Fed yetkililerinin bugün faiz indirimi açıklamasını bekliyor. CME FedWatch Aracı, politika yapıcıların 25 baz puanlık bir indirimi tercih etme olasılığının yüzde 99 olduğunu gösterdi.