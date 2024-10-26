ABD borsaları karışık kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,61 azalışla 42.114,40 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.808,12 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 18.518,61 puana yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde yapacağı faiz indirimlerinin kapsamına dair belirsizlik sürerken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık seyir izlendi.

Analistler, ABD'de 2 haftadan az bir süre kalan başkanlık seçimleri öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, gelecek hafta açıklanacak istihdam raporu ile büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının piyasalarının seyri üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinin tutarında, eylülde yüzde 0,8 azalış kaydedildi.

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Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 70,5'e çıkarıldı. Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekimde değişim göstermeyerek yüzde 2,7 olurken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3,1'den yüzde 3'e geriledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi ise bugün yaklaşık 4 baz puan artarak yüzde 4,24'e yaklaştı.

ABD'li bölgesel banka New York Community Bank'ın hisseleri, bilançosunda ticari gayrimenkul kredileri kaynaklı zarar bildirmesi sonrasında yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti.

Bankanın zayıf bilançosu finans sektöründeki diğer şirketlerin hisselerinde de baskıya neden olurken, Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2,3, Morgan Stanley'nin hisseleri yaklaşık yüzde 2, Bank of America'nın hisseleri yüzde 1,8, Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 1,4 ve JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 1,2 geriledi.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışlar da dikkati çekti. Nvidia, Amazon ve Microsoft ve Meta'nın hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı. Alphabet'in hisseleri de yüzde 1,5 arttı.

ABD'de McDonald's ürünlerinde tespit edilen koli basili nedeniyle hasta sayısı 75'e çıkarken, restoran zincirinin hisseleri yaklaşık yüzde 3 düştü.

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ABD basınında, kripto para birimi Tether'in yaptırımları ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal etme olasılığı nedeniyle soruşturulduğuna dair haber sonrasında kripto ile ilişkili bazı hisselerde düşüşler meydana geldi.