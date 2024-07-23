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ABD borsaları güçlendi

23.07.2024 - 06:49 | Son Güncelleme :
ABD borsaları güçlendi | Piyasa Haberleri

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 120 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,32 artarak 40.415,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,08 artışla 5.564,41 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 kazançla 18.004,62 puana çıktı.

Geçen hafta sert kayıpların yaşandığı teknoloji sektöründe toparlanma görülürken, pay piyasalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

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ABD'de başkanlık seçimlerinin yaklaşmasıyla yoğunlaşan siyasi haber akışı yatırımcılar tarafından takip edilirken, ABD Başkanı Biden, hafta sonu yaptığı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini duyurdu.

ABD'de devam eden bilanço sezonu da piyasaların odağındaki yerini korurken, ülkenin büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon'un hisseleri, bugün açıklanan finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetti.

Hafta genelinde Alphabet, Tesla, IBM, Visa, General Motors, Ford ve Lockheed Martin gibi şirketlerin bilançolarını açıklaması öngörülürken, şirketlerin finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırması bekleniyor.

Makroekonomik tarafta ise bu hafta büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi piyasaların odağında yer alıyor.

Öte yandan, geçen hafta yayınladığı güncellemeyle dünya genelinde birçok sektörü etkileyen yazılım sorununa neden olan CrowdStrike'ın hisselerindeki düşüş bugün de devam etti. Şirketin hisseleri yüzde 13,5 düştü.

Çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri ise şirketin Çin pazarı için mevcut ABD ihracat kontrolleriyle uyumlu olacak yeni yapay zeka çiplerinin bir versiyonu üzerinde çalıştığına dair haberlerin ardından yüzde 4,8 değer kazandı.

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