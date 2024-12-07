ABD borsaları dalgalı seyretti

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Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,28 azalışla 44.642,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,25 artışla 6.090,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,81 kazançla 19.859,77 puana yükseldi. İki endeks de kapanış rekorunu tazeledi.

ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasında toparlanmaya işaret ederken, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam kasımda 227 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye çıktı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 35,61 dolara yükseldi.

Analistler, ekim ayında kasırgalar ve grevlerin etkili olduğu iş gücü piyasasında geçen ay toparlanma görüldüğünü ifade etti.

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İstihdam artışının iş gücü talebindeki yavaşlamanın kötüleştiğine dair endişeleri hafifletmeye yardımcı olduğunu belirten analistler, Fed'in faiz oranlarını indirmeye kademeli şekilde devam edeceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini vurguladı.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, aralıkta 74'e yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede tüketici kredileri de ekimde 19,2 milyar dolarla beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan düşürme olasılığı yüzde 85'e yükseldi.

ABD 10 yıllık hazine tahvili faizi ise 3 baz puan azalışla yüzde 4,15'e geriledi.

Öte yandan, ABD'de federal mahkeme tarafından, Çinli sosyal medya platformu TikTok'un, ABD'li kullanıcıların verilerini topladığı gerekçesiyle yasaklanmasına ilişkin martta çıkarılan yasanın lehine karar alındı. TikTok kararı sonrasında Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta'nın hisseleri yüzde 2,5 değer kazandı.

Fed'in bu ay faiz indirimlerine devam edeceğine dair iyimserlikle Tesla'nın hisseleri yüzde 5,3, Amazon'un hisseleri yüzde 2,9 ve Alphabet'in hisseleri yüzde 1,3 yükseldi. Nvidia'nın hisseleri ise yüzde 1,8 düştü.

Üst Yöneticisi Brian Thompson'ın çarşamba günü silahlı saldırıda öldürülmesi sonrasında değer kaybeden UnitedHealth hisseleri bugün de düşmeye devam etti. UnitedHealth hisseleri günü yüzde 5,1 kayıpla tamamladı.

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FED YETKİLİLERİ SÖZLE YÖNLENDİRMELERİNE DEVAM ETTİ

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyondaki ilerlemenin duraklamış gibi göründüğünü ve enflasyonu şu anda iş gücü piyasasından daha büyük bir endişe kaynağı olarak gördüğünü söyledi.

Politika faizinin çok hızlı düşürülmesinin enflasyonu yeniden ateşleyebileceğine işaret eden Bowman, "Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken politika faizini düşürmede temkinli ve kademeli bir şekilde ilerlememizi tercih ederim." ifadesini kullandı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, iş gücü piyasasının büyük ölçüde istikrarlı göründüğünü, enflasyondaki genel ilerlemenin de hala cesaret verici olduğunu belirtti.

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Fed'in faiz indirimi yapmak ve yapmamak arasında yakın seçimler yapacağı bir dizi toplantı gerçekleştireceğini dile getiren Goolsbee, faiz indirimlerinin kademeli olarak yapılması gerektiğini kaydetti.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Bankanın faiz indiriminin hızını yavaşlatması gereken noktaya "geldiğini veya yakın olduğunu" ifade etti.

Hammack, faiz indirimlerinin hızını yavaşlatmanın ekonomideki temel güç göz önüne alındığında politikayı zaman içinde uygun olan kısıtlayıcı seviyeye ayarlamaya imkan vereceğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de son verilerin iş gücü piyasasının iyi bir konumda olduğunu gösterdiğini belirterek, faiz oranının sabitleneceği noktaya yaklaştıklarında, temkinli bir yaklaşım benimseyeceğini söyledi.