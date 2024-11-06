Asya piyasaları da ABD seçimlerine odaklandı! Uzmanlardan Trump öngörüsü

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Asya'da piyasalar ABD başkanlık seçimine odaklandı. Yarışı Donald Trump önde götürürken ActivTrades'ten Anderson Alves, yaptığı yorumda, "Harris için olumlu sonuçların Asya varlıklarını canlandırması beklenirken, Trump'ın kazanımları aşağı yönlü baskı yaratabilir" dedi.

AP'nin haberine göre Asya borsalarında Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3 artışla 39.341,44'e çıkarken, Seul'deki Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.570,94'e geriledi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi %0,9 artışla 8.207,50'ye çıktı.

Hong Kong'un Hang Seng endeksi, yatırımcıların ABD seçimlerini çevreleyen belirsizlikler arasında güvenli liman varlıkları aramasıyla üç günlük ralliyi sonlandırarak %2,7 düşüşle 20.439,58'e geriledi. Hang Seng Teknoloji Endeksi %3,3 gerilerken, Şanghay Bileşik endeksi %0,1 yükselerek 3.388,70'e çıktı.

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ÇİN'DEKİ LİDERLER TOPLANTISI PİYASALARIN ODAĞINDA

Çin piyasaları, ülkenin yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin toplantısını gerçekleştiren liderlerin katılımıyla bu hafta bölgedeki en hareketli piyasalar arasında yer aldı.

Toplantının daha hızlı ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve artan yerel hükümet borç seviyelerini çözmek için daha fazla hamle yapması bekleniyor. Salı günü, Başbakan Li Qiang'ın hem mali hem de parasal politikalar için potansiyel hakkındaki iyimser yorumları, Hong Kong ve Şanghay'daki hisse senedi endekslerini %2'den fazla yükseltmeye yardımcı oldu. Li ayrıca Çin'in bu yıl yaklaşık %5'lik büyüme hedefine ulaşacağına olan güvenini dile getirdi.

Esho Capital'den Peter Esho, yaptığı açıklamada, "Piyasalar bundan sonra ne olacağını anlamaya çalışıyor ancak şimdilik piyasa daha yüksek büyüme ve daha yüksek enflasyon görünümünü fiyatlıyor" dedi.