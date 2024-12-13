×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

A1 Capital'e ceza

Güncelleme Tarihi:

#SPK#A1 Capital#Ceza
A1 Capitale ceza
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 07:11

Sermaye Piyasası Kurulu, A1 Capital'e idari para cezası verdi.

Haberin Devamı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurul Karar Organı’nın 25.10.2023 tarihli kararı sonrasında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye idari para cezası verdi.

Hakkında borsalarda işlem yapma yasağı kararı tesis edilmiş olan kişi hesabından AGYO pay piyasasında işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.10.2023 tarihli Kurul Kararı ile V101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12'nci maddenin birinci fıkrası gereğince 1 milyon 663 bin 944 lira idari para cezası verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#A1 Capital#Ceza

BAKMADAN GEÇME!