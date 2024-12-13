A1 Capital'e ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kurul Karar Organı’nın 25.10.2023 tarihli kararı sonrasında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (AGYO) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye idari para cezası verdi.

Hakkında borsalarda işlem yapma yasağı kararı tesis edilmiş olan kişi hesabından AGYO pay piyasasında işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle 25.10.2023 tarihli Kurul Kararı ile V101.1 Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrası ve 12'nci maddenin birinci fıkrası gereğince 1 milyon 663 bin 944 lira idari para cezası verildi.