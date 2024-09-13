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7 şirketin sermaye artırımına onay

13.09.2024 - 07:20 | Son Güncelleme :
7 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 7 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

SPK bültenine göre kurul, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 5 milyar liralık, Hektaş Ticaret TAŞ'ın 5 milyar 900 milyon liralık bedelli sermaye artırım başvurusunu, İmaş Makina Sanayi AŞ'nin 693 milyon 750 bin liralık, Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 495 milyon liralık, Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 243 milyon 100 bin liralık, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt AŞ'nin 180 milyon liralık ve Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret AŞ'nin 1 milyar 500 milyon liralık bedelsiz sermaye artırım başvurusunu olumlu karşıladı.

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Kurul, Allbatross Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 600 milyon lira, Yaşar Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Optima Faktoring AŞ'nin 150 milyon lira, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 3 milyar 500 milyon lira ve Koç Finansman AŞ'nin 1 milyar 300 milyon tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Ayrıca, Halk Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar 250 milyon liralık ve ZKB Varlık Kiralama AŞ'nin 1 milyar liralık yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası ihracının olumlu karşılanmasına karar verildi.

SPK, Omurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Sabuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini kabul etti.

SUÇ DUYURULARI VE İDARİ PARA CEZALARI

Kurul, Tureks Turizm Taşımacılık AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda bir isme 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Öte yandan SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

 


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