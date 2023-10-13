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7 fonun kuruluşuna onay

13.10.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
7 fonun kuruluşuna onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşlarına izin verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, 5 gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonunun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Jüpiter Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, BV Portföy Yönetimi AŞ LT PRE-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Foneria Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Filiz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ Rota Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kuruluşları onaylandı. 


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