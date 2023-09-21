5 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Kalekim, Mercan Kimya, Çimsa, Kuvva Gıda ve İzmir Fırça'nın sermaye artırımına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AŞ pay ihracını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Şirket 345 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek.

Şirketin mevcut 115 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 460 milyon TL'ye çıkacak.

MERCAN KİMYA'NIN BEDELSİZİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ pay ihracını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Şirket 126 milyon 913 bin 964 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek.

Şirketin mevcut 64 milyon 456 bin 982 TL olan sermayesi artırım sonrası 190 milyon 370 bin 946 TL'ye çıkacak.

ÇİMSA'NIN PAY İHRACI ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ pay ihracını onayladı. SPK haftalık bültenine göre, Şirket 810 milyon 560 bin 652 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz pay ihraç edecek.

Şirketin mevcut 135 milyon 84 bin 442 TL olan sermayesi artırım sonrası 945 milyon 591 bin 94 TL'ye çıkacak.

KUVVA GIDA'NIN TAHSİSLİSİNE ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ (Şirket)’nin 55.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 25.118.110,87 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 287.131.261 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket ortakları Veysi KAYNAK ve Şule KAYNAK’a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin;

a) Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle,

b) Veysi KAYNAK ve Şule KAYNAK’ın sermaye artırımından elde edeceği payların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca Borsa’da satışının kısıtlanması, satış kısıtının söz konusu payların Borsa dışında satılması halinde, payları satın alan yatırımcılar için de geçerli olması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. "

İZMİR FIRÇA DA TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI YAPACAK

Sermaye Piyasası Kurulu, İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin 180.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınarak, 50.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve Birim YILMAZ’a 25.000.000 TL ve Vahap YILMAZ’a 25.000.000 TL tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına,

b) Birim YILMAZ ve Vahap YILMAZ tarafından verilen taahhütler kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişilerin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle Borsa’da satılamayacağı, Borsa’da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK’ya bilgi verilmesine karar verilmiştir. "

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