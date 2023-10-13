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4 şirketin sermaye artırımına onay

13.10.2023 - 06:44 | Son Güncelleme :
4 şirketin sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, BMS Birleşik Metal, Ditaş Doğan, Kron Teknoloji, SASA Polyester'in sermaye artırımlarını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 36 milyon 525 bin TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 36 milyon 525 bin TL olan sermayesi artırım sonrası 73,05 milyon TL'ye çıkacak.

DİTAŞ DOĞAN'A DA ONAY ÇIKTI

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik AŞ'nin pay ihracını onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 42,5 milyon TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 42,5 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 85 milyon TL'ye çıkacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

KRON TEKNOLOJİ'DEN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Kron Teknoloji AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 42 milyon 805 bin 539 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 42 milyon 805 bin 539 TL olan sermayesi artırım sonrası 85 milyon 611 bin 78 TL'ye çıkacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

SASA'DA TAHSİSLİ SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu, SASA Polyester Sanayi AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 23 milyon 111 bin 684 TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 5 milyar 298 milyon 542 bin 110,10 TL olan sermayesi artırım sonrası 5 milyar 321 milyon 653 bin 794,10 TL'ye çıkacak. Satış türü "tahsisli" olarak belirlendi.

Bültende konu ile ilgili şu bilgiler verildi:

"SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (Şirket, SASA) 5.298.542.110,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Avro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 17.900.000 Avro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 5.321.653.794,10 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 0,7745 Avro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Avro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 12.911.555,84 adet (129.115,55 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 23.111.684 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."


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