4 hissede bir kişiye tedbir | Piyasa Haberleri

Sanko Pazarlama, Van Gıda, Temapol ve Carrefoursa paylarının piyasasındaki işlemlerle ilgili olarak Aziz Uzun adlı kişiye 1 ay süreyle tedbirler getirildi.

Borsa İstanbul yaptığı incelemeler neticesinde Aziz Uzun adlı yatırımcıya 4 hissede bir ay boyunca tedbir getirdi. Tedbirler kapsamında Uzun, Sanko Pazarlama, Van Gıda, Temapol ve Carrefoursa hisselerinde 1 ay boyunca "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması"na tabi tutulacak.

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

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"Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. (SANKO), Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş (VANGD), Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. (TMPOL) ve Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CRFSA) paylarının piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 01/11/2023 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.

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