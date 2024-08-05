37 yılın en yüksek düşüşü... Bitcoin ve Ethereum çakıldı | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ABD'den gelen olumsuz verilerin etkisiyle adeta deprem yaşıyor. ABD borsalarında düşüşler hızlanırken erken saatlerde işleme başlayan Asya piyasalarında da sert düşüşler yaşandı. Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 15'e yakın değer kaybetti.

Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr Ekonomi Servisi

Piyasalarda ABD ekonomisinin resesyona girme endişeleri etkili olmaya devam ederken borsalarda kayıplar derinleşiyor.

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan ve olumsuz olarak betimlenen veriler piyasalarda deprem etkisi yarattı. ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında gelmesi, işsizlik rakamlarının 3 yılın zirvesine çıkması piyasalara son darbeyi vurdu.

Haberin Devamı

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine Eylül ayında başlayacağı beklentisi alevlenirken ABD borsaları ve erken açılan Asya borsalarında sert satışlar görüldü.

NIKKEI ENDEKSİ 1987'DEN BU YANA BÖYLE DÜŞMEDİ

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 8'in üzerinde düşüşle 1987'den bu yana en kötü kaybını yaşadı. ABD ekonomisindeki endişeler nedeniyle Nikkei endeksinde gerileme sürüyor. Nikkei endeksinde tek günlük en büyük çöküş, Ekim 1987'de "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan günde 3.836 puanlık veya yüzde 14,9'luk düşüş olmuştu. Japonya'da Nikkei 225 vadeli işlemlerinde devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu. Japonya'da Nikkei endeksi 4 Ocak'tan bu yana ilk kez 33 bin seviyesinin altına indi.

BOJ'UN DA ETKİSİ VAR

Japonya Merkez Bankası'nın Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor.

BITCOIN YÜZDE 15'E YAKIN DÜŞTÜ

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 15'e yakın düşüş kaydetti. Bitcoin gün içinde en yüksek 61 bin dolar, en düşük 52 bin dolar seviyesini gördü.

Ethereum ise yüzde 20 seviyesinde düşüşle en yüksek 2925 dolar, en düşük 2111 doları gördü.

BORSA İSTANBUL'DA DURUM NE?

Borsa İstanbul geçtiğimiz haftayı yüzde 3 oranında düşüşle 10 bin 473 puandan tamamlamıştı. Uzmanlar BİST100 endeksi yıl sonunda 15 bin puana doğru yükseliş gösterebileceğini belirtmişti.

Haberin Devamı

Dolar 33.2852 liradan, euro ise 36.4194 liradan, gram altın 2622 liradan alıcı buluyor. Dolar 33.7176 lirayla, gram altın ise 2657 lirayla tarihi zirvesini gördü.

Etiketler