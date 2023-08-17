31 internet sitesi için kapatma talebi | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, bazı yasa dışı forex internet siteleriyle ilgili hukuki işlem yapacak.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen ve aşağıda adresleri verilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

• https://klasfx.co

• https://f3.fxgiris.net

• https://onsfx20.com

• https://atigcapital.com

• https://a1capital.online

• https://www.hunfx23.com

• https://sca.hunfx23.com

• https://wt.hunfx23.com

• https://valorfinans.com

• https://indyatirim12.com

• https://web10.indyatirimtrader.com

• https://acc11.indyatirim.io

• https://www.hfm70.com

• https://my.hfm70.com

• https://register.hfm70.com

• https://s2.maldofx2.com

• https://client17.maldofx.co

• https://idolyatirim26.com

• https://sca.idolyatirim26.com

• https://wt.idolyatirim26.com

• https://mblmarkets16.com

• https://acc15.mblmarkets.io

• https://www.balansfx85.com

• https://secure8.balansfx.online

• https://web4.balanstrader.com

• https://www.xmmarketsglobal.org

• https://dashboard.bdswiss.com

• https://uzman.forexasistaniniz.com

• https://highrisemarketsfx.com

• https://turkeytrader-fbs.com

• https://olivemarkets186.com

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