3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Alfa Solar Enerji, Gediz Ambalaj ve Pasifik GYO'nun bedelsiz sermaye artırımlarına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Alfa Solar Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 322 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 46 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 368 milyon TL'ye çıkacak.

GEDİZ AMBALAJ'A DA ONAY VERİLDİ

Sermaye Piyasası Kurulu, Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 23 milyon 328 bin TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 23 milyon 328 bin TL olan sermayesi artırım sonrası 46 milyon 656 bin TL'ye çıkacak.

PASİFİK GYO DA BEDELSİZ SERMAYE ARTIRACAK

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 576 milyon 137 bin 499 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirketin 1 milyar 63 milyon 862 bin 501 TL olan sermayesi artırım sonrası 1 milyar 640 milyon TL'ye çıkacak.

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