3 hissede 7 kişiye ceza

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Sermaye Piyasası Kurulu, Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret AŞ (GMTAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 5 kişiye idari para cezaları verdi.

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ’in 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (f) bentleri gereğince Baran Cidal'a 3 milyon 892 bin 770 lira, Çağlar Kaçar'a 2 milyon 31 bin 741 lira, İsmail Turgut'a 740 bin 779 lira, Timuçin Ersöz'e 155 bin 567 lira, Tülay Gök'e 155 bin 567 lira ceza kesildi.

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (DIRIT) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ’inin 4'üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereğince İsmail Duz'e 1 milyon 282 bin 74 lira ceza uygulandı.

Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Yusuf Öztaşbaşı'ya Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğ’in 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d) ve (f) bentleri gereğince 1 milyon 946 bin 385 lira ceza verildi.