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Krediler yükseldi, mevduat düştü

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#Kredi#Mevduat#Bigpara
Krediler yükseldi, mevduat düştü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 14:09

BDDK'nın açıklamış olduğu verilere göre krediler 14.9 trilyon liraya yükselirken mevduatlar 17.6 trilyon liraya indi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 14 trilyon 926,2 milyar TL'den 14 trilyon 954,4 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 940,5 milyar TL'den 17 trilyon 606,1 milyar TL'ye indi.

KREDİLER ARTIŞTA

Tüketici kredileri 1 trilyon 829,2 milyar TL'den 1 trilyon 837,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 624,4 milyar TL'den 1 trilyon 629,5 milyar TL'ye çıktı.

ÖDENMEYEN BORÇLAR ARTIYOR

Takipteki alacaklar ise 260,9 milyar TL'den 264,6 milyar TL'ye çıktı.

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#Kredi#Mevduat#Bigpara

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