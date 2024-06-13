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Krediler artarken kredi kartı harcamaları geriledi

13.06.2024 - 14:31 | Son Güncelleme :
Krediler artarken kredi kartı harcamaları geriledi | Kredi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi ve kredi kartlarına yönelik istatistikleri yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 13 trilyon 519 milyar TL'den 13 trilyon 532,3 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 15 trilyon 923 milyar TL'den 15 trilyon 892,7 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 687 milyar TL'den 1 trilyon 689,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 455 milyar TL'den 1 trilyon 439,8 milyar TL'ye geriledi.

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Takipteki alacaklar ise 211 milyar TL'den 213,7, milyar TL'ye yükseldi.


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