Kartlı ödemeler 1.4 trilyon lirayı aştı | Kredi Haberleri

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan ödeme tutarı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar lira oldu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), ağustos ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 125,9 milyon, banka kartı sayısı 191,7 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon oldu.

Söz konusu veriler geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 13'lük, banka kartı sayısında yüzde 5'lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 22'lik artış yaşandı. Ağustosta toplam kart sayısı ise 418,9 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

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Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan toplam ödeme tutarı da önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 1 trilyon 420,6 milyar lira oldu.

Kartlı ödemelerin 1 trilyon 192,4 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken, 200,4 milyar lirasında banka kartları, 27,8 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde ağustosta, önceki yılın aynı ayına göre büyüme yüzde 83, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 48, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise yüzde 104 oldu.



KARTLI ALIŞVERİŞ SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 16 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ağustosta yapılan ödeme sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,61 milyar adet oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 927,4 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 556,1 milyonunda banka kartları, 114,5 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 3, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında yüzde 32 seviyesinde gerçekleşti.

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İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artarak 413,3 milyar liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 28 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 217,9 milyona yükselirken, internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artarak 458,8 milyar lira oldu. Ağustos ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti.

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