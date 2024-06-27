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Bankacılık kredi hacimlerinde düşüş

27.06.2024 - 14:47 | Son Güncelleme :
Bankacılık kredi hacimlerinde düşüş | Kredi Haberleri

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kredi, mevduat ve kredi kartı verilerini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu verilerine göre geçtiğimiz hafta krediler 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 16 trilyon 392 milyar TL'den 16 trilyon 493,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

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Takipteki alacaklar ise 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi.


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