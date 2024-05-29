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Yeni konut kampanyası başlıyor! Faiz düşecek vade uzayacak

29.05.2024 - 09:17 | Son Güncelleme :
Yeni konut kampanyası başlıyor! Faiz düşecek vade uzayacak | Konut Haberleri

Artan fiyatlar ve yüksek faiz oranları nedeniyle konuta erişim zorlaştı. Alternatif yatırım araçlarına olan ilgi de yatırımcıyı konuttan uzaklaştırdı. Tüm bu nedenlerle alıcıların beklemeye geçmesi, konut piyasasında durgunluğa yol açtı.

Gülistan Alagöz / Hürriyet

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iştiraki olan Emlak Konut GYO, hem sektörün canlanması hem de konut alım şartlarının iyileştirilmesi için yeni bir kampanya hazırlandı. Yeni konut kampanyasının detayları bugün Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem tarafından açıklanacak.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Yüzde 4’ü aşan kredi faizi konut alımının önündeki en büyük engellerden biri. Edinilen bilgilere göre; Emlak Konut’un kampanyası ile kredi faizi yüzde 1.20-1.50 bandına kadar düşecek. Vadeler ise 72 aya kadar uzayacak. Konut alıcısına belli dönemlerde ara ödeme seçeneği ile artan taksit seçenekleri sunulacak. Kampanyanın hedefi aylık ödemelerin daha makul seviyelere çekilmesi. Peşin ödemelerde ekspertiz bedelinin altında kalmamak şartıyla yüzde 20-25 indirim yapılması da kampanya ile ilgili beklentiler arasında.

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Emlak Konut’a ait projelerin kampanya kapsamına alınması, hasılat paylaşımlı bazı projelerin sisteme dahil olması planlanıyor. Emlak Konut, geçtiğimiz yıllarda da peşinat ve faizin düştüğü, vadenin uzadığı ve hatta ödemelerin ötelendiği kampanyalar yapmış, yapılan kampanyalar yoğun ilgi görmüştü.


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