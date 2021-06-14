Yabancıya konut satışında rekor bekleniyor | Konut Haberleri

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği Başkanı Akbal, 2021 sonu itibarıyla yabancıya konut satışında rekor tazeleyeceklerini belirterek, "7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz." dedi.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancıya konut satışının doğrudan yatırımların önemli bir kalemi olduğunu, şu anda Türkiye'ye her 100 doğrudan yatırımın 70'inin gayrimenkul yoluyla geldiğini söyledi.

Yabancıya konut satışının ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,9 artarak 15 bin 740 adede ulaştığını bildiren Akbal, "Artan bir trend grafiği var. Son 5 yılda trendin sürekli arttığını görüyoruz. Geçen yılı 40 binin üzerinde kapattık. Her yıl rekor kırarken sadece geçen yıl salgın nedeniyle yüzde 10 azalış yaşandı." diye konuştu.

Türkiye'de sadece yüzde 10 azalış yaşanırken bu alanda rakip olarak görülen pazarlarda yüzde 70'e varan kayıplar görüldüğün aktaran Akbal, şunları kaydetti:

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"Bu süreçte pozitif ayrıştık. Bu durum hem bu yıl hem de gelecek sene için bizi pozitif ayrıştırıyor. 2021 sonu itibarıyla, tabii Kovid-19'daki gelişmelerin de etkisi olacaktır, yine 7 milyar dolarlık gelir bekliyoruz. Adet bazında ise 50 binleri zorlayacağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadarki rekorumuz 45 bin 483 adetti. Yabancıya satışta yeni bir rekor tazelemesi yapabiliriz."

"ÇİN, LİSTENİN İLK SIRASINDA YER ALABİLİR"

Ömer Faruk Akbal, Türkiye'den hangi yabancıların konut aldığına değinirken, İran'ın listede ilk sırada geldiğini, İran'ı, Irak ve Rusya'nın takip ettiğini bildirdi.

Dünyanın en büyük gayrimenkul alıcısı Çin'in listeye geçen yıl ilk kez girdiğini, bu ülkeden yapılan yatırımları çok rahat artırabileceklerini belirten Akbal, "Doğru bir tanıtım, birtakım düzenlemeler, aracılık yapan kuruluşların lisanslı olması ve satış sonrası hizmet kalitesinin doğru yansıtılması gibi gelişmeler sayesinde Çinliler listenin ilk sırasında yer alabilir." diye konuştu.

Dünyanın en çok yatırım çeken ve bir gurbetçi ülkesi olan ABD'den son dönemde gayrimenkul alımlarının arttığını aktaran Akbal, "Biz ABD ve diğer ülkelerdeki expat'ları, yani kendi ülkeleri dışında yaşayan gurbetçileri hedefliyoruz. ABD'yi ABD yapan, Londra'yı Londra yapan expat'lardır. Londra sokaklarını gezin, İngiliz görmekte zorlanırsınız. Gayrimenkul alan kişiler başka yatırımlar da yapıyor ve entelektüel birikimini de o ülkeye taşıyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle batı ülkelerinde ve ABD'de yaşayan gurbetçi Müslümanların Türkiye'ye ilgisinin arttığını ifade eden Akbal, ABD'lierin Türkiye'den konut alımına ilgisinin salgınla birlikte yüzde 200 arttığını kaydetti.

ABD'nin yanı sıra İngiltere, Pakistan ve Kazakistan'dan da konut talebinin arttığını belirten Akbal, Hindistan ve Kanada vatandaşlarının konut alım sayısının artmasını beklediklerini söyledi.

"YABANCIYA GAYRİMENKUL SATIŞI DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYET KABUL EDİLMELİ"

GİGDER Başkanı Akbal, İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğinde Türkiye gayrimenkul sektörünü tanıtmak ve burada yatırım yapmak isteyen uluslararası yatırımcılara yol göstermek amacıyla hazırladıkları İstanbul'da Mülk Edinme Rehberi ile Türkiye'de yaşamayı özendirdiklerini ifade etti.

Bu çalışmaların devam edeceğini aktaran Akbal, Türkiye'ye yaşamak için gelen yabancının konut da alacağını, yatırım da yapacağını bildirdi.

Akbal, Türkiye'nin ihracatta lider sektörünün yıllık 25 milyar dolarla otomotiv olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yabancıya gayrimenkul satışı bir ihracat olarak değerlendirilmiyor, hatta döviz kazandırıcı faaliyet olarak da görülmüyor. Gayrimenkul, yıllık 7 milyar dolarlık satışla en çok ihracat yapılan sektörler arasında 9. sıraya rahatlıkla giriyor. Hizmet ihracatında ise taşımacılık ve seyahatten sonra Türkiye'nin üçüncü büyük ihraç kalemiyiz. Yabancıya gayrimenkul satışının döviz kazandırıcı faaliyet alanına girmesini istiyoruz. Hem sektörün itibarının sağlanması hem de yurt dışında tanıtım yapan kuruluşların teşviklerden faydalanması için bu talebimizi zorunlu görüyoruz."

"YABANCIYA SATIŞ SEKTÖRÜ LİSANSLANMALI"

Ömer Faruk Akbal, yabancıların Türkiye'den aldıkları konut başına ortalama 151 bin dolar ödediğini, böylesine önemli bir sektörde yeterli denetim bulunmadığını belirterek, yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurduklarını anlattı.

Akbal, "(Bu alanda) Yabancıya düzenleme olmaması kabul edilir değil. Bu çok öncelikli bir konu. Bununla ilgili yönetmelik taslağını ilgili paydaşların ve STK'ların görüşünü alarak Bakanlığımızla paylaştık. Sektörün belirli bir standart altına alınması lazım. Kollarımızı sıvadık ve her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Yabancılara özellikle konsolosluklarda randevuların çok ileri tarihe verildiğini, vekaletlerde problem yaşandığını aktaran Akbal, şöyle devam etti:

"Buradaki tıkanmayı açmak için ıslak imzanın aranmamasını talep ediyoruz. Online vekalet imkanı sağlansın. Belki huzurda, konsoloslukta görülmek isteniyorsa görülsün ancak mümkünse bütün süreçler dijital olarak gerçekleştirilebilsin. Artık bankalar uzaktan hesap açabiliyor, vatandaşın bankaya gelmesine, imza atmasına bile gerek yok. Bunun benzerinin yabancılara hem hesap açılması hem de vekalet işlemlerinde sağlanması gerekiyor. Dünya çok hızlı dijitalleşiyor. Biz de bu dönüşümü sağlayamazsak rekabette geride kalırız."

"ASYA PASİFİK YATIRIMLARI İÇİN BİR DURAK AÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

GİGDER Başkanı Akbal, HSBC'nin araştırması üzerinde çalışarak yabancı gayrimenkul yatırımcılarının dünyadaki yatırım eğilimlerini gösteren bir harita hazırladıklarını, buna göre, Asya Pasifik ülkelerinin Avrupa, Rusya ve Orta Asya gibi bölgelerden yaklaşık 78 milyar dolar yatırım aldığını söyledi.

Asya Pasifik'ten yatırımların, Türkiye'yi transit geçip Avrupa'ya gittiğinin görüldüğünü aktaran Akbal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz burada bir durak açmaya çalışıyoruz. Sıfırdı ancak yatırımlar başladı. Bir de Orta Asya ülkelerinden Avrupa'ya yatırım yapanlar var, İran gibi... Onlar bizi pas geçmiyor. Kimleri kaçırıyoruz? Asya Pasifik, aşağıdan dolaşıp ABD'ye gidiyor. Burada da Türkiye'ye durak açabiliriz. ABD, Avrupa'ya yatırım yapıyor. Buradan da daha fazla yatırım çekme imkanımız var. Bölgesel konumun yatırım çekmekte çok önemli olduğunu, genel yatırımın yakın bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz."

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