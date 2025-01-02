Türklerin akın ettiği şehir batıyor... Milyonlarca dolarlık yatırım sular altında mı kalacak?

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Son yıllarda Türklerin yurt dışında en çok konut yatırımı bulunduğu şehirlerin başında ABD'nin Florida eyaletindeki Miami geliyor. Uzun plajları ve yaz kış güneşli havası ile tanınan şehir konut yatırımı için de adeta cazibe merkezi. Eyalette gelir vergisi olmaması da şehri konut yatırımı için odak noktası haline getiriyor. Şehrin kıyı şeridini oluşturan adalarda milyon dolarlık lüks dairelerin bulunduğu apartmanlar yükseliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİNLERİ BURADA OTURUYOR

Bu bölgede bulunan malikhaneler de birbirinden ünlü isme veya dünyanın en zengin milyarderlerine ev sahipliği yapıyor. Örneğin bu bölgede bulunan ve milyarderler sığınağı olarak da bilinen Indian Creek semtinde Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, milyarder Carl Icahn ve ünlü NFL sporcusu Tom Bradley'in de yatırımları bulunuyor.

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos

TÜRKLER ŞEHRE AKIN EDİYOR

Türkler de bu şehre adeta akın ediyor. Bu ilgi son yıllarda başta WSJ olmak üzere ABD basınına da yansımış durumda. Yerel kaynaklar kimi Türklerin yerleşmek için kimilerinin de kira geliri veya yatırım amaçlı olarak bu şehirden gayrimenkul aldığını bildiriyor. Şehirde emlak projelerini hayata geçiren ve milyonlarca dolarlık konutlar inşa eden Türk iş insanlarının da sayısı artıyor. Sadece konut değil Türkler şehirde iş yeri yatırımlarında da bulunuyor.

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MİAMİ GÜNDEN GÜNE BATIYOR

Ancak son bilimsel veriler şehir için pek de iç açıcı değil. Business Insider'da yer alan bir habere göre Miami'nin ünlü kıyı şeridi günden güne batıyor. Uydu verilerinin derlenmesi ile Aralık ayında yapılan araştırmada şu ana kadar kıyı şeridinde bulunan 35 yüksek binanın yavaşça battığı tespit edildi. 2016 ile 2023 yılları arasında bu binalar 2 ila 8 cm çökerken, bu sayının daha da artmasından korkuluyor. Uzmanlar günden güne çöken kıyı şeridindeki binaları kurtarmak için alt yapı iyileştirme çalışmaları yapılacağını duyurdu.

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2050 YILINA KADAR ABD'DE YARIM MİLYON İNSAN ETKİLENEBİLİR

Kıyı şehirlerinin batmaları dünya genelinde bir problem. Özellikle Güney Asya'da şehirlerin seviyesi günden güne düşüyor. Deniz seviyelerindeki yükselmenin yanı sıra, nüfusu fazla olan şehirlerdeki yeraltı sularının tükenmesi de şehirlerin günden güne çökmesine neden oluyor. Yeraltı sularının hızlıca tüketilmesi yeraltındaki kayaçlar arasında boşluğa neden oluyor ve binalar günden güne batmaya başlıyor. Şehirlerin seviyelerindeki bu düşüş sel baskınlarının artmasına ve buradaki mülklerin kullanılamaz hale gelmesine neden oluyor. Kasırgaları ile ünlü Miami kentinde de bu su baskınlarından korkuluyor. ABD'de şehirlerin batması sonucu 2050 yılına kadar kıyılarda bulunan 109 milyar dolarlık mülkün oturulamaz hale geleceği belirtiliyor. Bu olaydan ise yarım milyon insanın etkileneceği ifade ediliyor. New York ve Baltimore gibi şehirler de her yıl 2 cm batıyor.

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FELAKETE NEDEN OLMUŞTU

Yapılan araştırma Miami'deki çökme sorununun sadece yer altı suları ve deniz seviyesi ile olmadığını da ortaya çıkardı. 2021 yılında 98 kişinin ölümüne neden olan Florida'daki Champlain South Condominium Tower binasının çökmesi araştırmacıları harekete geçirdi. İnşaatta bir problem olmadığını bulan uzmanlar, Miami'deki çok fazla konut inşaatının bu kazaya neden olduğunu açıkladılar. Miami kıyı şeridinin kumlu yapısı nedeniyle inşaatların yarattığı titreşimlerin zemindeki kireçtaşı benzeri kayaçları kaydırdığı ortaya çıktı. Kısaca yatırımcıların Miami'ye olan ilgisi de binalar için tehlike yaratabiliyor.