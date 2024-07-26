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Turizm amaçlı kiralanan konutlardaki bildirim tebliği belli oldu

26.07.2024 - 14:10 | Son Güncelleme :
Turizm amaçlı kiralanan konutlardaki bildirim tebliği belli oldu | Konut Haberleri

Konutların turizm amaçlı kiralanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının Kültür ve Turizm Bakanlığına yapacağı bildirimlere ilişkin tebliğ yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanması faaliyetini yürüten gerçek ve tüzel kişilerin bu çalışmaları kapsamındaki ilanlarının çevrim içi ortamda yayımlanmasını sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının, Bakanlığa yapacağı bildirimlere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Aracı hizmet sağlayıcıları, takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleştirmiş oldukları söz konusu işlemlere ilişkin yayımlanan ilanlar içerisinde yer verilen konutun adres bilgilerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad, ünvan, T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası veya pasaport bilgileri ile adres ve iletişim bilgilerini, izin belgesi numarasını ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek diğer bilgileri, elektronik ortamda Bakanlığa iletecek.

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Tebliğ kapsamındaki bilgiler aylık olarak bildirilecek. Her aya ait bilgiler, takip eden ayın 10'uncu günü saat 23.59'a kadar Bakanlığa gönderilecek.

Bakanlık, bu bilgilerin kapsam ve içeriğinin belirlenmesinde yetkili olacak. Bildirilecek veri format ve standardı ile bildirim şekli ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulacak.

İLK BİLDİRİME İLİŞKİN ESASLAR

Tebliğ kapsamındaki aracı hizmet sağlayıcıları, ilk bildirimlerini 15 Temmuz'dan önceki ilanları kapsayacak şekilde bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir hafta içinde yapacak.

Tebliğ kapsamında bildirilmesi gereken bilgilere ilişkin veri format ve standardı ile bildirim şekli, 15 gün içerisinde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulacak.

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Bilgi verecek olan aracı hizmet sağlayıcıları, söz konusu ilanların, bildirilmesi istenilen bilgileri içerecek şekilde alınması için gerekli teknik çalışmaları 30 gün içerisinde tamamlayacak.


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