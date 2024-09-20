Ticaret Bakanlığı konut ilanı fırsatçılığını affetmedi... 100 bin TL ceza kesildi

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Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dedi:

Ticaret Bakanlığı olarak fırsatçılığa asla müsaade edilmeyecektir. Ziraat Bankasınca uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilanın fiyatının 7.250.000 TL den 9.000.000 TL ye yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme sonucunda söz konusu artışı yapan emlak işletmesi tespit edilmiş olup Adana ilinde faaliyet gösteren söz konusu işletmeye 100.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.