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Son dakika haberi... Eski evi olanlar dikkat... Kentsel dönüşümde istenen teminat düştü

Güncelleme Tarihi:

#Kentsel Dönüşüm#Teminat#Bigpara
Son dakika haberi... Eski evi olanlar dikkat... Kentsel dönüşümde istenen teminat düştü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 09:47

Kentsel dönüşümde yüklenici firmaların idareye vereceği teminat miktarında 4 puanlık düşüş yapıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yer alan "% 10’u" ibareleri "% 6’sı" şeklinde değiştirildi.

TEMİNAT ORANI DÜŞTÜ

Değişikliğe göre riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin % 6'sı kadar teminatın İdareye verilmesi mecburi oldu.

Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

 

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#Kentsel Dönüşüm#Teminat#Bigpara

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