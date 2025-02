Son dakika... 50 ilde 834 arsa satılıyor! Yüzde 25'i peşin 48 ay vadeli... Fiyatlar 55 bin liradan başlıyor

Haberin Devamı

Türkiye'de doğru yerde alınan arsalar ilerleyen yıllarda devasa paralara satılıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı da Türkiye genelinde 50 ilde 834 muhtelif arsayı satmak için harekete geçti.

19-20-21 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak açık artırma ile ilan edilen arsalar yeni sahiplerinin olacak. Ödemelerin yüzde 25'i peşin geri kalanı 48 ay taksitle yapılacak. Faiz oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12.5, yıllık da yüzde 25 olarak uygulanacak.

Yüzde 40 peşin, 36 ay vadede 6 aylık dönem için faiz oranı yüzde 7.5, yıllıkta da en fazla yüzde 15 olacak.

Vadeli satışlarda peşin ödemelerde yüzde 15 indirim yapılacak.

HANGİ İLLERDE ARSALAR SATILACAK?

FİYATLAR 55 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Arsalar bulunduğu il, konum, metrekaresine göre fiyatlandırıldı ve muhammen bedeli en düşük olan arsa 55 bin lira oldu.

TEMİNATLAR NE KADAR?

Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 500.000-TL

Muhammen bedeli 10.000.001 – 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 2.000.000-TL

Muhammen bedeli 25.000.001 – 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı için 3.000.000-TL

Muhammen bedeli 50.000.001 TL’ den fazla olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL teminat ödenecek.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ YERLER SATIŞTA

İstanbul'un gelişen ve büyüyen ilçelerinden olan Başakşehir'de konut, ticaret, eğitim ve sağlık alanları için arsalar satışa sunuldu.

İHALE EVRAKLARINI İNCELEYİN

Bazı arsalar üzerinde irtifak, şüyu, yola terk ve beyanlar bulunuyor. İhaleye katılmadan önce alınmak istenen arsanın nitelikleri iyi incelenmesi gerekiyor.