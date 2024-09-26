Kritik ABD konut verisi açıklandı

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ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta yüzde 0,6 artmasına karşın piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 artarak 70,6'ya çıktı.

Piyasa beklentileri, bekleyen konut satışlarının bu dönemde yüzde 0,9 artması yönündeydi.

Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık yüzde 5,5 azalarak 70,2 olarak kaydedilmişti.

Bekleyen konut satışları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 3 azaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarındaki "hafif" artışın konut satın alma gücündeki mütevazı iyileşmeyi yansıttığını ve bunun başlıca nedeninin mortgage faiz oranlarında ağustosta kaydedilen gerileme olduğu belirtti.

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Yun, bu dönemdeki sınırlı artışa rağmen konut fiyatları yeni rekorlara yükselmeye devam ederken alım sözleşmesi yapanların sayısının düşük seviyelere yakın kalmaya devam ettiğini ifade etti.